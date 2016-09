Der Aichhalder Schuljahrgang 1931/1932 feierte sein 85er-Fest in geselliger Runde. Darunter waren auch vier rüstige Jubilare aus Winzeln, mit denen es seit vielen Jahren engen Kontakt gibt und gemeinsame Ausflüge unternommen wurden. Der gelungene Tag begann mit einem Gottesdienst in der Kirche St. Michael, den Pfarrer im Ruhestand Ewald Werner hielt. Anschließend wurde auf dem Friedhof den inzwischen 15 verstorbenen Kameraden gedacht und Gestecke an den verschiedenen Gräbern niederlegt. Zum Mittagessen trafen sich die Jahrgänger im Gasthaus Adler. Bis zum Nachmittags-Kaffee mit Hefezopf verweilten sie sich bei den von Franz Marte mit Bildern zusammengestellten Rückblicken vergangener Jahrgangsfeste und -ausflüge und schwelgten in alten Zeiten. Das schöne Wetter wurde zwischendurch zu einem Spaziergang genutzt. Foto: Herzog