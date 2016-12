Aichhalden Auch Überfall der Räuber gehört zum Spessart-Ausflug

Am Nachmittag fand das absolute Highlight statt, eine Kutschfahrt durch den bunten Herbstwald, mit Überfall der Spessart-Räuber, ein großer Spaß für alle.

Am dritten Tag hieß es wieder Koffer packen für die Rückreise. Ein Besuch des Frankfurter Flughafens, mit Führung nach strenger Kontrolle, begeisterte alle. Nach einer Abschlusseinkehr kam man in Aichhalden an.