Aichhalden (lh). Das freut Bürgermeister Ekhard Sekinger, Verwaltung, Schüler und Lehrer. Kürzlich nahm die Bad GmbH aus Singen bei der Grundschule Rötenberg die Themen Arbeitsplatzsicherheit und Gesundheitsvorsorge unter die Lupe. Die Einrichtung in Rötenberg habe in jeder Hinsicht gut abgeschnitten und sei eine der wenigen Schulen im Kreis, an der es nichts zu bemängeln gegeben habe, teilte Sekinger dem Ratsgremium in der jüngsten Sitzung mit.