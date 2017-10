Aichhalden. Damit in jeder Gemeinde der Seelsorgeeinheit Winzeln/Waldmössingen/Aichhalden die Eucharistiefeier und der Gräberbesuch möglich bleiben, wird mit dem diesjährigen Allerheiligenfest eine neue Gottesdienstordnung festgelegt: Um 10 Uhr ist in Aichhalden Hochamt mit Kirchenchor in der Kirche und anschließender Friedhofsbesuch mit Segnung aller Gräber in Aichhalden. In Winzeln ist um 14 Uhr Hochamt mit Kirchenchor in der Pfarrkirche und anschließender Friedhofsbesuch mit Segnung aller Gräber. In Waldmössingen ist ab diesem Jahr um Um 14.00 Uhr Hochamt mit Kirchenchor in der Pfarrkirche und anschließender Friedhofsbesuch mit Segnung aller Gräber sowie in Heiligenbronn um 10 Uhr Hochamt in der Klosterkirche und danach Friedhofsbesuch mit Segnung aller Gräber