Aichhalden Am Grundbach klappert die Mühle

Aichhalden/Schiltach. Die historische Wassermühle besichtigen, beim Schaumahlen müllerne Kunst erfahren, im Freien rasten und in gemütlicher Atmosphäre schöne Schlager-Livemusik genießen: Vor allem an Pfingstmontag fühlten sich unzählige Besucher veranlasst, beim Aktionstag zum 24. Deutschen Mühlentag der im Jahre 1792 erbauten Wassermühle an der Gemarkungsgrenze zwischen Aichhalden und Schiltach im Gewann "Hinter Erdlinsbach" einen Besuch abzustatten.

Bei den Führungen durch Tobias Eberhard gerieten die Neugierigen beim Anblick des 1993 restaurierten oberschlächtigen Wasserrades ins Staunen. Nicht aber über dessen sieben Meter Durchmesser und 52 Schaufeln, die je 45 Liter fassen. Viel mehr, mit welch geringer Menge Wasser sich das Wasserrad in Bewegung setzt, dabei große Kräfte erzeugt und wie diese durch geniale Mechanismen zu den Arbeitsgängen beim Kornmahlen umgesetzt werden.

Der höhenverstellbare Mahlstein entscheidet, ob aus dem Getreide Schrot oder Mehl werden soll. Der Mahlstein sorgt außerdem durch seine geriefte Oberfläche für den Transport des Mahlguts nach außen und in den Kasten mit den Siebeinheiten. Für das in Liedern und Märchen beschriebene Klappern ist der Beutelkasten zuständig, in dem Weißmehl erzeugt wird. Sein lautes Geräusch rührt vom Rüttelschuh und vom Beutelzeug her, das durch den auf dem Mühleisen befindlichen Dreischlag in Bewegung versetzt wird.