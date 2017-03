Aichhalden "Alter V" vor "Güntershöhe III"

Aichhalden. Nachdem der Grundstücksverkauf im Baugebiet "Alter V" seit der Erschließung 2014 bislang sehr erfolgreich war, rechnet Bürgermeister Ekhard Sekinger damit, dass die noch 15 zur Verfügung stehenden Bauplätze (von einst 46) in etwa drei Jahren vergriffen sind. Zur Sicherung der Wohnbauentwicklung konzentrierte sich die Gemeinde deshalb wieder auf den Bereich "Hinteraichhalden".

Im Mai vergangenen Jahres beschloss der Gemeinderat die Aufstellung des Bebauungsplans "Güntershöhe III" mit einer überplanten Fläche von rund 2,5 Hektar. Dies stellt praktisch eine Erweiterung des seit 1999 rechtskräftigen Bebauungsplans "Güntershöhe II" dar. Es erfolgte eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit in Form einer vierwöchigen Planauslage. Den Trägern öffentlicher Belange wurde die Möglichkeit zur Abgabe von Stellungnahmen gegeben. Verschiedene Behörden empfahlen der Kommune, den Bereich "Sonnenweg" aus dem Geltungsbereich herauszunehmen. Diesem Wunsch kam die Gemeinde nach, weshalb es in der Zeit vom 7. November bis 7. Dezember 2016 zu einer zweiten Offenlage des Entwurfs kam. Deren Ergebnisse, eingegangene Stellungnahmen von Behörden und die Abwägung des Büros Eppler erläuterte Planer Sebastian Rolfes dem Ratsgremium. Dieses, der Bürgermeister wie auch Rolfes wunderten sich, dass es sich dabei häufig um wiederholende Anregungen aus der ersten Runde handelte.

Seitens der Bürgerschaft wurden erneut keine Einsprüche vorgetragen. Da die Ausgleichsmaßnahmen für den Eingriff in Natur und Landschaft nicht vollständig innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans erbracht werden können, sind auch Kompensationen außerhalb erforderlich. Diese mussten durch Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrags zwischen der Gemeinde und der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamts Rottweil gesichert werden. Die Zustimmung des Gemeinderats zu diesem Kontrakt, der einstimmig erfolgte, war Voraussetzung für einen Satzungsbeschluss. In diesem verpflichtet sich die Gemeinde, im Ortsteil Rötenberg im Umfeld des Quellgebiets des Rötenbachs einen derzeit verdolten Bachabschnitt zu renaturieren und einen angrenzenden 7400 Quadratmeter großen Acker in extensiv genutztes Grünland umzuwandeln. Außerdem muss die Gemeinde diese Wiese pflegen.