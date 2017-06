Eine riesige Schar Wanderstrolche, die Familiengruppe des Schwarzwaldvereins Aichhalden, machte sich im Zauberland in Lossburg auf die Suche nach Indianern. Als diese mitten auf dem Zauberlandgelände gefunden wurden, stellte jeder kleine Wanderstrolch mit Unterstützung der Indianer seine eigene Tonflöte her und bastelte ein Ledersäckchen für geheime Schätze. Nach einem ausgiebigen Plantschen am Wasserspielplatz und einem Rundgang durch das Zauberland freuen sich die Wanderstrolche schon auf das Sommer-Special des Scharzwaldvereins am Samstag, 15., und Sonntag,16. Juli. Foto: Verein