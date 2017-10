Die Jahrgänger 1947/48 aus Aichhalden trafen sich zu ihrem 70er-Fest zu einem Dankgottesdienst und anschließendem Friedhofsbesuch, um der verstorbenen Jahrgänger zu gedenken. Danach wurde im Gasthaus Pflug in Rötenberg ausgiebig gefeiert und in Erinnerungen geschwelgt nachdem im September ein viertägiger Ausflug in das Wipptal zwischen Tirol und Südtirol stattgefunden hatte. Mit schönen Höhenpunkten wie einer fantastischen Dolomitenfahrt, einem Hüttenabend auf der Laponesalm Gschnitztal, dem Besuch der mittelalterlichen Städte Sterzing und Brixen sowie dem Tiroler Panoramamuseum in Innsbruck waren sich alle einig, dass es ein gelungenes 70er-Fest war. Foto: Kasenbacher