Aichhalden-Rötenberg. Der Obst- und Gartenbauverein Rötenberg bietet einen Workshop "Basteln zum Advent – Stern aus Weide" an. Der Kurs ist für Erwachsene und Kinder ab 14 Jahren gedacht und findet am Donnerstag, 17. November, ab 19.30 Uhr in der Grundschule in Rötenberg statt. Das Angebot für Kinder von sechs bis zwölf Jahren, einfachere Variante, findet am Samstag, 19. November in der Zeit von 10 bis 12 Uhr, ebenfalls in der Grundschule statt. Anmeldung bis Sonntag, 13. November bei Anita Scheerer, Telefon 07444/43 18.