Aichhalden. Der Schwarzwaldverein lädt am Samstag, 25. November, zum Wanderabschluss in das Gasthaus Pflug in Rötenberg ein. Das Wanderjahr will der Schwarzwaldverein mit schönen Bildern von Wanderungen aus 2017 Revue passieren lassen und die fleißigsten Wanderer werden belohnt. Beginn ist um 18 Uhr. Die Fußgänger treffen sich um 16.30 Uhr am Rathaus in Aichhalden. Eine Taschenlampe sollte mitgebracht werden. Die Fahrer und Nichtwanderer treffen sich zur Bildung von Fahrgemeinschaften um 17.30 Uhr am Rathaus in Aichhalden.