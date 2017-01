Aichhalden 27. Teufelsnacht der Erzknabberteufel ein voller Erfolg

Ein Stück Heimatkunde

So ein Nachumzug ist für das Publikum immer auch ein Stück Heimatkunde. Mal ehrlich: Wer wusste schon vorher, dass sich das "Heckenbeerlesgäu" in Ostelsheim bei Calw versteckt und die Giftzwerge aus Fischbach "gift grün und schwarz wie die Berge" sind? Ob man die "Daagdiab Lompa" aus Bisingen bei Balingen allzu wörtlich nehmen sollte? Umzugssprecher Harry Höni hatte es angesichts der vielen urigen Narrenrufe mit der Zuordnung auf seinem Zettel nicht immer ganz einfach. Falls er sich doch einmal versprach, halfen ihm die betroffenen Gruppen gerne aus der Klemme.

Nach dem rund einstündigen farbenfrohen Spektakel feierten Maskierte und Gäste eine feucht-fröhliche Narrenparty in der Festplatzanlage und in der Josef-Merz-Halle, in der mehrere Showtanzgruppen, Guggenmusiken, Hexenzünfte und Balletts mit ihren Darbietungen auf der Bühne den Stimmungsbarometer deutlich nach oben trieben.

Auch in den Bars und Lokalitäten im Ort herrschte Trubel und Geselligkeit bis in die Morgenstunden.