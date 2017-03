Faszination Sport

8 Bilder Video

Künstler Willi Baumeister weltweit gefragt

Die neue Magie der Farbpoesie

„Willi Baumeister international“ hieß 2013 eine Ausstellung zum Werk des Stuttgarter Malers Willi Baumeister (1889-1955). Aktuell ist Baumeister in Peking und in New York zu sehen. Und die Nachfrage steigt weiter, wie eine Bestandsaufnahme der „Stuttgarter Nachrichten“ zeigt.